Visti negati ai ragazzi palestinesi salta lo scambio di formazione musicale a Montespertoli | Ma il progetto non si ferma

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 luglio 2026, uno scambio di formazione musicale previsto a Montespertoli è stato annullato dopo il rifiuto dei visti ai giovani palestinesi coinvolti. Il progetto prevedeva un confronto tra giovani musicisti provenienti dai campi del Libano e italiani, ma per cinque di loro l’esperienza si è interrotta prima di iniziare. Nonostante l’assenza di questa parte del gruppo, gli organizzatori hanno dichiarato che il progetto continuerà con altre modalità.

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Montespertoli, 26 luglio 2026 – Doveva essere l’occasione per uno scambio di formazione con un gruppo di giovani musicisti provenienti dai campi del Libano, un modo per sottrarre – anche solo temporaneamente dei ragazzi da un contesto difficile, ma l’esperienza, per cinque di loro, si è conclusa ancora prima di cominciare. E’ quanto denuncia l’associazione Prima Materia, che proprio in questi giorni sta realizzando nella propria sede di Montespertoli un percorso educativo in campo musicale e sociale rivolto ai giovani del territorio che prevedeva appunto uno scambio di formazione alla pari. Cosa è successo. Il programma  comprendeva la presenza di sette viaggiatori, tra cui cinque ragazzi palestinesi provenienti dai campi profughi del Libano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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