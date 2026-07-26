Si aprirà nella prossima settimana la campagna abbonamenti biancorossa. Per una Vis ancor più giovane rispetto alle scorse annate, guidata da un mister alla sua prima esperienza da capotecnico, il supporto del dodicesimo uomo sarà fondamentale. I biancorossi si sono rinnovati ma le ambizioni sono rimaste le stesse. Dopo due anni di fila ai playoff, gli unici dei centoventotto anni di storia, la Vis punta ad affrontare corazzate come Spezia, Pescara, Reggiana e Ravenna con quella spavalderia e quel coraggio richiesto da mister Gennari fin dalla sua prima conferenza stampa. Per mantenere quella colonna sonora che ha già spinto la Vis a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, scocca l’ora della campagna abbonamenti. La società sceglie di mantenere prezzi popolari

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