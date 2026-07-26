Violoncello romano | il concerto-aperitivo dell’Ensemble Locatelli per esplorare la Roma musicale del ‘700

Notizia in breve

Durante un concerto a Bergamo, l'Ensemble Locatelli ha presentato un evento dedicato alla musica romana del 1700. Il programma ha incluso brani della scuola musicale romana e della tradizione barocca bergamasca, eseguiti con un violoncello piccolo, uno strumento raro e ormai scomparso. La performance è stata un’interpretazione delle sonorità e delle influenze tra le due realtà musicali dell’epoca.