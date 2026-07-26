Violoncello romano | il concerto-aperitivo dell’Ensemble Locatelli per esplorare la Roma musicale del ‘700
Durante un concerto a Bergamo, l'Ensemble Locatelli ha presentato un evento dedicato alla musica romana del 1700. Il programma ha incluso brani della scuola musicale romana e della tradizione barocca bergamasca, eseguiti con un violoncello piccolo, uno strumento raro e ormai scomparso. La performance è stata un’interpretazione delle sonorità e delle influenze tra le due realtà musicali dell’epoca.
Bergamo. Il legame tra la musica barocca Bergamasca e la scuola romana Settecentesca del compositore Arcangelo Corelli risuona attraverso la delicatezza delle corde di uno strumento unico e ormai scomparso: il violoncello piccolo. In questo speciale rapporto si concretizza “Violoncello romano”, il concerto che, domenica 26 luglio, l’Ensemble Locatelli regalerà al pubblico dell’elegante Gran Salone di Palazzo Terzi. Il programma delle Serate Musicali 2026 prosegue con il quinto appuntamento in rassegna, che vedrà domenica alle 19 a Palazzo Terzi (Piazza Terzi 2, Bergamo Alta) l’esibizione dell’Ensemble orobico, il cui nome omaggia il grande compositore e virtuoso bergamasco di epoca barocca Pietro Antonio Locatelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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