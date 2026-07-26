Vinicius Junior e l’allenatore del Real Madrid sono in rotta, con l’Arsenal che ha mostrato interesse per il giocatore. Il club spagnolo ha già individuato un sostituto, mentre non sono stati resi noti dettagli sui motivi del divorzio tra l’attaccante e l’allenatore. La situazione si è sviluppata dopo una stagione caratterizzata da continue oscillazioni nelle prestazioni e nei rapporti interni.

Dopo una stagione così, forse sarebbe l’epilogo giusto. O comunque quello più sensato, anche se negli otto anni di Vinicius Junior al Real Madrid l’altalena non ha mai smesso di oscillare. Ieri, tra Spagna e Inghilterra ha cominciato a farsi largo uno scenario di calciomercato che cambierebbe la storia recente dei Blancos: il brasiliano, arrivato nell’estate 2018, potrebbe lasciare Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe l’Arsenal la squadra pronta a cogliere quella che indiscutibilmente è un’opportunità che non arriva tutti i giorni. Il contratto di Vini con il Real è in scadenza a giugno del prossimo anno, i rapporti tra club e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinicius in rotta con Mourinho: l'Arsenal ci prova, il Real ha già scelto il sostituto

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