Villa all’asta a Capri da 3 milioni | George Clooney tra i possibili acquirenti nel mirino la villa dove Totò girò Il Principe

Una villa all’asta a Capri, valutata circa 3 milioni di euro, potrebbe essere acquistata anche da George Clooney. L’attore americano è tra i potenziali acquirenti, interessato alla proprietà nota per essere stata location di un film famoso. La villa si trova sull’isola, considerata tra le mete più esclusive del Mediterraneo, e la notizia ha attirato l’attenzione del settore immobiliare di lusso. Quando Clooney visita l’Italia, le attenzioni si spostano inevitabilmente su queste proprietà di pregio.

Quando George Clooney mette piede in Italia, il mondo dell’immobiliare di lusso trema. E se la meta è Capri, l’isola più glamour del Mediterraneo, l’eco si amplifica fino a diventare un rombo internazionale. L’attore statunitense e sua moglie Amal Alamuddin sarebbero infatti alla ricerca di una dimora sull’isola campana, e non di una qualsiasi: nel mirino della coppia ci sono due ville storiche che portano con sé strati di fascino, cinema e leggenda italiana. La prima è Villa Bragaglia, proprietà prestigiosa legata a doppio filo alla memoria di Antonio De Curtis, in arte Totò, il principe della risata che qui soggiornò e girò scene del film cult “Il Principe di Capri”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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