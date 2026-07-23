Una villa a Capri, valutata almeno 12 milioni di euro, è stata messa all'asta per circa 3 milioni. La proprietà è stata visitata di recente da un attore e la sua partner. La casa si trova in una zona con vista sui Faraglioni, con un costo settimanale di circa 25.000 euro per soggiornarvi. La proprietà include un pergolato di buganvillee e ampie finestre rivolte verso il mare.

Venticinquemila euro alla settimana per svegliarsi davanti ai Faraglioni. Fare colazione sulla pietra già calda di sole, attraversare un pergolato di buganvillee, guardare il mare da una casa in cui tutte le finestre puntano nella stessa direzione. Il Canile, una delle ville più belle e segrete di Capri, veniva affittato così. Ora le sue terrazze sospese sulla roccia, il giardino di pini mediterranei e le stanze imbiancate sono finiti all’asta per effetto di un fallimento aperto a Milano. Base: 3 milioni e 90 mila euro, meno di un quarto del valore di mercato, che è stimato ben oltre i 15 milioni. Sivag - ovvero l'Istituto vendite giudiziarie di Segrate - è stato incaricato dal Tribunale di gestire l'operazione. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Capri, la villa da sogno all'asta per 3 milioni di euro (anche se ne vale almeno 12). Il sopralluogo di George Clooney con Amal

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