Vigili del fuoco in sciopero | Carenze di organico

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna sono in sciopero. L’adesione è stata proclamata dalla Uil-Fp dopo la rottura del tavolo di conciliazione. La protesta riguarda le carenze di organico. Non si sono raggiunti accordi sul rinnovo contrattuale. Gli operatori hanno deciso di fermarsi per chiedere miglioramenti nelle risorse e nelle condizioni di lavoro. La protesta coinvolge tutto il settore e si svolge in diverse zone della regione.

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Anche i vigili del fuoco dell’ Emilia-Romagna aderiscono allo sciopero generale proclamato dalla Uil-Fp dopo la rottura del tavolo di conciliazione in cui non si è riusciti a trovare un accordo sul rinnovo contrattuale. "Sul nostro territorio viviamo quotidianamente le ricadute di un sistema che non investe su chi lo protegge", spiega Giovanni Meli, segretario regionale della Uip-Fp Vvf a margine del presidio organizzato questa mattina dal sindacato sotto le finestre della Prefettura di Bologna. "A Ravenna la carenza di organico è diventata cronica, non solo perché le piante organiche non sono soddisfatte, ma anche perché sono inadeguate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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