Vigili del fuoco in sciopero | Carenze di organico

Notizia in breve

I vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna sono in sciopero. L’adesione è stata proclamata dalla Uil-Fp dopo la rottura del tavolo di conciliazione. La protesta riguarda le carenze di organico. Non si sono raggiunti accordi sul rinnovo contrattuale. Gli operatori hanno deciso di fermarsi per chiedere miglioramenti nelle risorse e nelle condizioni di lavoro. La protesta coinvolge tutto il settore e si svolge in diverse zone della regione.