Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 11 | 25

Il 26 luglio 2026 alle 11:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità tra Roma e Fiumicino. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo questa tratta, senza ulteriori dettagli su incidenti o lavori in corso. La rete di informazione si rivolge agli automobilisti e utenti della strada, offrendo indicazioni in tempo reale sulla situazione del traffico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino in complanare a causa dell'incidente avvenuto in precedenza chiusa la complanare Al km 8 in direzione Fiumicino chiuse anche le rampe che dal raccordo anulare mettono sulla Roma Fiumicino sia in interno che in esterno solo in direzione aeroporto deviazione posto Rimaniamo sul raccordo in carreggiata interna code qui per traffico tra Flaminia e Salaria ci spostiamo sulla statale Pontina rallentamenti In entrambe le direzioni all'altezza di Porto Badino nel Comune di Terracina è proprio a Terracina Ci sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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