Il ‘Lucio Mongardi’ continua a prendere forma. Il cantiere del nuovo stadio, avviato lo scorso ottobre grazie a un investimento di 4,6 milioni di euro – tra i più importanti degli ultimi vent’anni per l’impiantistica sportiva comunale –, ha raggiunto un’altra tappa significativa. I recenti interventi hanno riguardato il montaggio dei gradoni prefabbricati della nuova tribuna, avviando anche la demolizione della vecchia struttura. Contestualmente sono proseguiti gli interventi di armatura e casseratura delle pareti della tribuna e delle strutture destinate a sostenere le travi prefabbricate in calcestruzzo armato. I lavori fanno seguito a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso il nuovo ’Lucio Mongardi’. Montati i gradoni della tribuna

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