Verso il nuovo ’Lucio Mongardi’ Montati i gradoni della tribuna
Il cantiere per il nuovo stadio, denominato ‘Lucio Mongardi’, ha completato l’installazione dei gradoni della tribuna. L’intervento, iniziato lo scorso ottobre con un investimento di 4,6 milioni di euro, rappresenta uno dei più consistenti negli ultimi vent’anni per l’impianto sportivo comunale. La fase di montaggio dei gradoni segna un avanzamento importante nel progetto di rinnovamento dell’impianto.
Il ‘Lucio Mongardi’ continua a prendere forma. Il cantiere del nuovo stadio, avviato lo scorso ottobre grazie a un investimento di 4,6 milioni di euro – tra i più importanti degli ultimi vent’anni per l’impiantistica sportiva comunale –, ha raggiunto un’altra tappa significativa. I recenti interventi hanno riguardato il montaggio dei gradoni prefabbricati della nuova tribuna, avviando anche la demolizione della vecchia struttura. Contestualmente sono proseguiti gli interventi di armatura e casseratura delle pareti della tribuna e delle strutture destinate a sostenere le travi prefabbricate in calcestruzzo armato. I lavori fanno seguito a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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