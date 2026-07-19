Grottaglie celebra due giganti della musica italiana con il concerto Lucio & Lucio

Da tarantinitime.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Grottaglie si svolge un concerto dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti, due artisti fondamentali della musica italiana. La serata intende riproporre alcune delle loro canzoni più note, con interpretazioni dal vivo. L’evento è stato organizzato per rendere omaggio alle loro rispettive carriere e al patrimonio musicale lasciato. La musica di Dalla e Battisti sarà protagonista durante l’appuntamento, senza altre iniziative collaterali previste.

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Tarantini Time Quotidiano Le indimenticabili melodie di Lucio Dalla e Lucio Battisti torneranno a vivere in una serata speciale dedicata a due artisti che hanno scritto pagine fondamentali della musica italiana. Domenica 19 luglio, alle ore 21, il giardino mediterraneo adiacente al Castello Episcopio di Grottaglie ospiterà il concerto “Lucio & Lucio”, uno degli appuntamenti del cartellone dell’Estate Grottagliese 2026. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei brani più celebri del repertorio dei due cantautori, alternando emozioni, poesia e sonorità che continuano a essere amate da generazioni di... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Grottaglie celebra due giganti della musica italiana con il concerto “Lucio & Lucio”
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