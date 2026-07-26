Veronica Lario si ritrova a sperare in Vannacci Da non credere
A Milano 2, un centro sportivo molto conosciuto, è al centro di un episodio che sta attirando l’attenzione. All’interno di questa struttura, frequentata da persone in cerca di benessere e forma fisica, si è verificato un episodio che sta facendo discutere. La notizia riguarda il coinvolgimento di alcune persone e il modo in cui si sono svolti i fatti, senza ulteriori dettagli sui protagonisti.
A Milano 2 c’è un progetto nato con ambizione, benessere e voglia di ripartire. Un luogo dedicato allo sport, frequentato da chi cerca energia e forma fisica, ma dietro le vetrate di una struttura molto nota si nasconde un capitolo che continua a far discutere. Perché i conti, anche stavolta, raccontano una storia diversa. Al centro c’è Mi2, la palestra voluta da Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, inaugurata nel 2021 nel centro direzionale di Palazzo Canova. L’attività ha aumentato i ricavi, ma il bilancio del 2025 si è chiuso nuovamente con una perdita. Un dato che accende l’attenzione su un percorso imprenditoriale ancora in salita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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