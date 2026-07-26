Veronica Lario sta sperando in Vannacci per risolvere i problemi legati alla sua attività imprenditoriale. Nonostante alcuni segnali di miglioramento nei numeri, la situazione rimane instabile. La sua azienda continua a operare in bilico, senza ancora stabilità definitiva. La vicenda riguarda questioni ancora aperte e non risolte, che coinvolgono aspetti finanziari e gestionali. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali al momento.

Problemi ancora aperti per Veronica Lario sul fronte imprenditoriale. La sua attività, anche se i numeri migliorano, continua a muoversi in equilibrio precario. Dietro le vetrate, i ritmi degli allenamenti e la promessa di benessere, resta una contabilità che al momento non riesce ancora a lasciarsi alle spalle il segno meno. È una vicenda fatta di progressi e di ostacoli, di ricavi in salita ma di perdite ancora presenti. Secondo quanto riportato dai dati di bilancio, il quadro sarebbe meno pesante rispetto al passato, anche se la strada verso la piena sostenibilità finanziaria appare ancora lunga. Al centro dell’attenzione c’è la palestra Mi2, aperta nel 2021 a Milano 2, nel centro direzionale di Palazzo Canova. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Veronica Lario si ritrova a sperare in… Vannacci! Da non credere, cosa succede

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