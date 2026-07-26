Antonio Vergara ha partecipato al ritiro del Napoli a Dimaro, dove ha attirato l’attenzione. Durante l’evento, ha dichiarato che lo scorso anno è stato complicato all’inizio, ma successivamente ha trovato il suo momento. Oltre alla presenza sul campo, si è parlato anche del rinnovo del contratto, che lo lega al club fino al 2031. La sua presenza ha coinvolto i tifosi e i media presenti.

Antonio Vergara è stato sicuramente tra i grandi protagonisti di questo ritiro del Napoli a Dimaro, e non solo per il rinnovo contrattuale fino al 2031. Anche perché Massimiliano Allegri ha individuato un nuovo ruolo lui, ovvero quello della mezzala sinistra nel 4-3-3 provato in questi dieci giorni in quel di Dimaro. Vergara: “Sono contento del rinnovo, dedico tutto questo alla mia famiglia”. A chiusura di questi giorni davvero particolari per lui, A ntonio Vergara ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del Napoli: “Sono soddisfatto del percorso che ho realizzato e che sto realizzando all’interno del Napoli, mi rende fiero far parte della storia di questo club e di poter indossare la maglia del Centenario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara: “Lo scorso anno è stato complesso all’inizio, poi è arrivato il mio momento”

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