Venezia 83 Be Water Film con 5 titoli alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

CINQUE TITOLI ALL’83. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA PER BE WATER FILM Da Nessun dolore di Gianni Amelio a Serpenti di Roberto De Paolis Maino, fino a Peccato di Valerio Vestoso e ai documentari Nino di Walter Fasano e Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky Be Water Film sarà presente all’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con cinque titoli tra Venezia Spotlight, Venice Open – Fuori Concorso e Open – Fuori Concorso Series, confermando un percorso produttivo eclettico che include cinema d’autore, serialità e documentario. In Venezia Spotlight sarà presentato Serpenti di Roberto De Paolis Maino, con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gambler's Revenge | Poor Boy Gets X-Ray Vision and Wins $5M From Female Casino Queen

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il film evento sui concerti degli Oasis sarà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Mostra del Cinema di Venezia 2026: annunciata la giuria internazionale di Venezia 83 presieduta da Maggie GyllenhaalLa giuria internazionale di Venezia 83, che assegnerà il Leone d’Oro e altri premi, è stata annunciata.

Temi più discussi: Venezia83 – Be Water Film con 5 titoli all’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; VENEZIA 83 - Be Water Film con 5 titoli; Venezia 83 – In concorso 5 film italiani. Tutti i film finanziati dalla DGCA; RAI CINEMA ALL'83. MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA.

Dopo il cameo in Agata Christian (prodotta da Be Water), nuova occasione cinematografica per Caterina Balivo nella serie Peccato (prodotta da Be Water). La Be Water è la società del marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera. Altro che Enrico Brignano e x.com

Venezia 83. Be Water Film con 5 titoli alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di VeneziaCINQUE TITOLI ALL’83. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA PER BE WATER FILM Da Nessun dolore di Gianni Amelio a Serpenti di Roberto ... romadailynews.it

Be Water Film porta cinque titoli alla 83ª Mostra del Cinema di VeneziaAlla 83ª Mostra del Cinema di Venezia la società sarà presente tra Spotlight, Open e Fuori Concorso Series con film, documentari. nordest24.it