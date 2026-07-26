Venezia 83 Be Water Film con 5 titoli alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
Be Water Film presenterà cinque titoli alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra cui “Nessun dolore” di Gianni Amelio, “Serpenti” di Roberto De Paolis Maino, “Peccato” di Valerio Vestoso e i documentari “Nino” di Walter Fasano e “Holy Wood Dust” di Victor Kossakovsky.
CINQUE TITOLI ALL’83. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA PER BE WATER FILM Da Nessun dolore di Gianni Amelio a Serpenti di Roberto De Paolis Maino, fino a Peccato di Valerio Vestoso e ai documentari Nino di Walter Fasano e Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky Be Water Film sarà presente all’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con cinque titoli tra Venezia Spotlight, Venice Open – Fuori Concorso e Open – Fuori Concorso Series, confermando un percorso produttivo eclettico che include cinema d’autore, serialità e documentario. In Venezia Spotlight sarà presentato Serpenti di Roberto De Paolis Maino, con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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