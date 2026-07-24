L ’ormai leggendaria reunion degli Oasis con il ciclo di concerti che ha fatto impazzire i fan la scorsa estate arriverà n elle sale il 10 settembre con un’uscita speciale del film originale Hulu Oasis: Don’t Look Back In Anger. Pirma però, Disney+ lo presenterà in anteprima mondiale Fuori Concorso all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Leggi anche › Mostra del Cinema di Venezia 2026: tutti i film in Concorso (c’è il ritorno di Nanni Moretti) Oasis: Don’t Look Back In Anger segue il trionfale tour di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25 ”, con un accesso senza precedenti e immagini mai viste prima, il film cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il film evento sui concerti degli Oasis sarà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

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