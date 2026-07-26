Vela la Spagna vince il SailGP di Portsmouth e si avvicina all’Australia nella generale

Notizia in breve

Il team spagnolo ‘Los Gallos’ ha vinto l’ottava tappa del SailGP 2026 a Portsmouth. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla leadership dell’Australia nella classifica generale del circuito internazionale di vela. La competizione, riservata ai catamarani foiling F50, è alla sesta edizione e vede la partecipazione di team provenienti da tutto il mondo. La tappa si è conclusa con la vittoria del team spagnolo, che ha ottenuto punti importanti nella corsa al titolo.