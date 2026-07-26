Vela la Spagna vince il SailGP di Portsmouth e si avvicina all’Australia nella generale
Il team spagnolo ‘Los Gallos’ ha vinto l’ottava tappa del SailGP 2026 a Portsmouth. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla leadership dell’Australia nella classifica generale del circuito internazionale di vela. La competizione, riservata ai catamarani foiling F50, è alla sesta edizione e vede la partecipazione di team provenienti da tutto il mondo. La tappa si è conclusa con la vittoria del team spagnolo, che ha ottenuto punti importanti nella corsa al titolo.
Si chiude con il trionfo del team spagnolo ‘Los Gallos’ a Portsmouth l’ottava tappa del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. L’equipaggio iberico ha bissato il successo ottenuto nel precedente evento in Canada, conquistando la seconda vittoria parziale dell’anno e raccogliendo punti preziosi per prendersi in solitaria il secondo posto nella classifica generale. La squadra guidata da Diego Botin, dopo aver chiuso la fase di qualificazione in prima posizione nel gruppo A a pari punti con la compagine canadese Northstar, si è... 🔗 Leggi su Oasport.it
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