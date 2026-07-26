Un’anziana è caduta mentre lavorava in giardino su un muretto e si è infilzata con un'inferriata con spuntoni in metallo. La donna ha riportato ferite gravi alle gambe ed è stata trasportata in ospedale. Non sono stati riportati dettagli su eventuali altre ferite o sulle cause della perdita di equilibrio. La ricostruzione dell’incidente è in corso da parte delle autorità competenti.

Stava lavorando in giardino su di un muretto quando ha perso l’equilibrio ed è caduta su un’inferriata con degli spuntoni in metallo, rimanendo infilzata. È successo nella tarda mattinata di domenica a Marchirolo, paesino dell'Alto Varesotto non distante dal confine con la Svizzera. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che hanno aiutato la donna, 74 anni, rimasta ferita in maniera seria ad entrambe le gambe. Da una primissima descrizione la donna stava eseguendo alcuni lavori di giardinaggio ed è caduta da un'altezza di meno di un metro: tanto è bastato, col peso del corpo, a rimanere infilzata. A soccorrere la signora, dopo la chiamata al 112, un’ambulanza di «Padana Emergenza» partita da Luino e un elicottero sanitario inviato dal Sant’Anna di Como. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, anziana cade mentre lavora in giardino e resta infilzata nell'inferriata: ricoverata con ferite gravi alle gambe

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