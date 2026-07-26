Vannacci | Sponsor russi? La politica non si schieri contro Pirlo ct dell' Italia

Vannacci ha commentato la presenza di sponsor russi nel contesto delle scommesse sportive e della nazionale italiana. Ha affermato che la politica non dovrebbe schierarsi contro la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico. La discussione riguarda la possibile influenza politica e commerciale sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale di calcio. La questione si intreccia con temi di sponsorship, politica e decisioni sportive.

Scommesse sportive, Russia, panchina della nazionale. Tre argomenti già di per sé motivo di discussione moltiplicano il loro carico se confluiscono in un'unica questione, l'opportunità di nominare ct dell'Italia Andrea Pirlo. In un altro giorno di attesa per una nomina che scuote il sonno dei vertici Figc, emergono nuove posizioni, nette e opposte; non si esprime, oggi, direttamente sul caso ct-sponsor Russia l'ex compagno di squadra ed amico Andrij Shevchenko, che contattato telefonicamente, è in imbarazzo: «In questo momento preferisco non parlare». Lo aveva fatto alcune settimane fa ammettendo, a una tv ucraina, di... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Vannacci: Sponsor russi La politica non si schieri contro Pirlo ct

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