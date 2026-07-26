Il 26 luglio 2026, nel commento al Vangelo, don Luigi Maria Epicoco analizza le parabole del tesoro nascosto e della perla preziosa, invitando a riflettere su cosa abbia un valore reale. Non vengono fornite interpretazioni personali, ma si evidenzia il messaggio di riconoscere ciò che è veramente importante nella vita, attraverso i testi biblici.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulle parabole del tesoro nascosto e della perla preziosa, invitandoci a riconoscere ciò che conta davvero. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 26 luglio 2026: il tesoro più prezioso che vale più di tutto

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VANGELO DEL GIORNO DOMENICA 26 LUGLIO 2026 Il tesoro nascosto nel campo!

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