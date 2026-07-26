Valentina Nappi vuole candidarsi addio al porno? Il messaggio che rassicura i fan La battaglia sulla tassa etica e il vero rischio con i Radicali – Il video

Valentina Nappi ha pubblicato un video in cui annuncia di considerare seriamente una candidatura politica. La pornostar di 35 anni, con oltre sette milioni di follower sui social, ha parlato di un possibile addio al mondo del porno. La sua proposta riguarda una battaglia sulla tassa etica e un confronto con i Radicali, senza però confermare ufficialmente l’intenzione di entrare in politica.

Valentina Nappi ci sta pensando davvero a un posto in Parlamento. La pornostar di Scafati, 35 anni e oltre 7 milioni di follower tra Instagram, X e TikTok, ha raccontato al Corriere della Sera che una sua discesa in campo con +Europa non è più solo un’ipotesi lontana: «Non vorrei lasciare la carriera pornografica per la politica, ma l’avventura mi tenta perché credo molto in certi valori. Se nel 2027 sarò candidata da +Europa, però, non andrò mica in Aula a scaldare la sedia, io mi sento una donna di sinistra. Sinistra progressista.». Il paragone con Ilona Staller, in arte Cicciolina, eletta alla Camera nel 1987 con quasi 20 mila preferenze... 🔗 Leggi su Open.online

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