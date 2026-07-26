La Juventus ha giocato la sua seconda amichevole stagionale contro lo Standard Liegi. La partita si è conclusa con la squadra italiana che ha mostrato difficoltà evidenti, secondo il commento di Guido Vaciago. A quattro settimane dall'inizio del campionato, il giornalista ha definito la squadra “irreale”, sottolineando la sfida per l’allenatore di trovare soluzioni efficaci in breve tempo.

. Il commento del giornalista. Guido Vaciago su Tuttosport scrive della seconda amichevole stagione della Juventus in casa dello Standard Liegi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Si legge: « Neanche la più catastrofica delle campagne acquisti potrebbe dare a Spalletti una rosa come quella che aveva a disposizione ieri sera a Liegi per l’amichevole contro lo Standard. Quindi è lecito chiedersi se vale la pena ragionare sulla partita e sulla prestazione bianconera, soprattutto perché è stata una gara che, con un garbato eufemismo, si potrebbe definire noiosetta. Tuttavia, fra esattamente quattro settimane, inizia il campionato e questo fa scattare un conto alla rovescia che qualche riflessione la impone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Vaciago: «Juventus irreale a quattro settimane dall’inizio del campionato. Spalletti deve fare un miracolo con lui»

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