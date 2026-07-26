A settembre saranno disponibili i risultati di uno studio sui vaccini anti-cancro a RNA messaggero per il melanoma. Questi vaccini sono progettati per stimolare il sistema immunitario a riconoscere e eliminare le cellule tumorali. La ricerca si concentra su terapie innovative che utilizzano la tecnologia mRNA. I risultati attesi riguardano l’efficacia di questi vaccini nel trattamento del melanoma. La sperimentazione è in corso e i dati saranno comunicati in autunno.

Tempo di lettura: < 1 minuto “I n autunno sapremo i risultati della nostra ricerca sui vaccini anti-cancro a RNA messaggero (mRNA) per il melanoma, che sono terapie innovative progettate per istruire il sistema immunitario a riconoscere e distruggere selettivamente le cellule tumorali. Siamo fiduciosi”. Lo ha detto l’oncologo Paolo Ascierto a Benevento, dove ha ricevuto il “premio Janara” 2026, organizzato nell’ambito della manifestazione “La Notte delle Streghe”. A premiare Ascierto è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che proprio qualche mese addietro gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città. “Grati ad Ascierto – ha detto Mastella – per quello che ha fatto e che continua a fare nel suo mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vaccini anticancro, Ascierto: “In autunno i risultati della nostra ricerca”

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