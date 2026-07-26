Vacanze per tanti italiani saranno brevi e divise | Italia meta preferita

Inizia il primo grande esodo estivo con circa 27 milioni di automobilisti in viaggio. Secondo Confcommercio, le partenze sono aumentate di 3 milioni rispetto allo scorso anno. Le mete preferite dagli italiani sono in Italia, con vacanze brevi e divise nel tempo. La mobilità si concentra principalmente durante il fine settimana, con un incremento delle partenze rispetto al 2022.

È arrivato il primo grande esodo dell'estate, con 27 milioni di automobilisti in viaggio. Secondo le stime di Confcommercio ci saranno 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso. Ma per tanti italiani saranno vacanze più brevi e più divise. "C'è un'attenzione maggiore nello spendere per le vacanze", dichiarano i cittadini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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