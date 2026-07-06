Rimini è la destinazione preferita dagli italiani che faranno una vacanza al mare. Lo rivela l’indagine dell’osservatorio di Jfc, società di consulenza e marketing per il turismo diretta da Massimo Feruzzi. Secondo le stime di Jfc, quest’estate due terzi degli italiani in vacanza sceglieranno località balneari. Stando al sondaggio che la società ha realizzato nelle ultime settimane, intervistando 1.319 italiani che nel 2025 hanno fatto la loro principale vacanza estiva al mare e così faranno anche quest’anno, Rimini è la destinazione preferita. Al secondo posto si piazza Jesolo, che l’anno scorso nel sondaggio di Jfc aveva sorpassato Rimini conquistando il primo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Ilrestodelcarlino.it - Sondaggio sulle vacanze al mare. Rimini sorpassa Jesolo e torna al top: "È la meta preferita dagli italiani"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Altro che Dubai o Caraibi, Juan Cuadrado sceglie Rimini per le vacanze. Selfie e passeggiate in riva al mareJuan Cuadrado, calciatore del Pisa, sta trascorrendo le vacanze a Rimini con la famiglia.

Vacanze al mare, quanto costa affittare una casa? Rimini conviene, ma ad agosto 850 euro a settimanaA Rimini, affittare una casa al mare durante agosto costa circa 850 euro a settimana.

Temi più discussi: Sondaggio sulle vacanze al mare. Rimini sorpassa Jesolo e torna al top: È la meta preferita dagli italiani; I viaggi di Norwegian Cruise Line® rendono l’Europa il parco giochi multigenerazionale per eccellenza; Vanno in bici al lavoro ogni giorno. E sei su dieci hanno paura della strada; Sondaggio IFOP per Darwin Nutrition: il rapporto dei francesi e delle francesi con il loro peso.

Sondaggio sulle vacanze al mare. Rimini sorpassa Jesolo e torna al top: È la meta preferita dagli italianiRimini è la destinazione preferita dagli italiani che faranno una vacanza al mare. Lo rivela l’indagine dell’osservatorio di Jfc, società di consulenza e marketing per il turismo diretta da Massimo Fe ... ilrestodelcarlino.it

Vacanze, sondaggio: le tensioni internazionali non frenano la voglia di viaggiare, ma cresce l’attenzione alla sicurezzaLe tensioni internazionali non frenano la voglia di viaggiare, ma cresce l’attenzione alla sicurezza e si diffonde l’uso dell’AI per pianificare le vacanze. Il Gruppo Europ Assistance ha diffuso ... ilmessaggero.it