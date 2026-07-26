L'ex numero uno del mondo tornerà a giocare a Flushing Meadows il 25 agosto, partecipando a un’esibizione all’Arthur Ashe Stadium contro Andre Agassi e John McEnroe. Si tratta del suo ritorno a New York dopo sette anni. L’evento fa parte degli US Open 2026. Federer, che si era ritirato dal tennis professionistico, tornerà in campo per questa partita di esibizione.

L’ex numero uno del mondo giocherà il 25 agosto all’Arthur Ashe Stadium contro Andre Agassi e John McEnroe. Per lo svizzero sarà il ritorno a New York sette anni dopo l’ultima apparizione. Roger Federer tornerà sul campo dello US Open. L’ex numero uno del mondo sarà protagonista martedì 25 agosto di un’esibizione organizzata all’Arthur Ashe Stadium durante la seconda giornata del torneo. Lo svizzero giocherà in coppia con Andy Roddick e affronterà Andre Agassi e John McEnroe. Ad annunciare l’evento sono stati gli organizzatori dello Slam statunitense attraverso il sito ufficiale della competizione. L’esibizione si svolgerà sul campo principale di Flushing Meadows, dove Federer ha conquistato cinque titoli consecutivi tra il 2004 e il 2008. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - US Open 2026, Roger Federer torna a Flushing Meadows per un’esibizione con Roddick

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Roger Federer Latin American Dream Revisited 2026

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