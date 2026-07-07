Roger Federer ha fatto il suo ritorno a Wimbledon indossando il Rolex che aveva vinto nel 2009. La presenza del tennista svizzero sul campo principale ha attirato l’attenzione, anche senza partecipare ai match. Federer è apparso con il famoso orologio, simbolo del suo storico titolo vinto in quell’anno. La sua apparizione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, anche se non ha preso parte alle partite di questa edizione.

Roger Federer a Wimbledon è come le fragole con la panna, il Pimm's e il bianco immacolato delle divise: non serve che giochi perché sembri comunque al suo posto. Ogni estate, prima o poi, arriva, lo sappiamo, e quando attraversa i cancelli dell'All England Club, per qualche istante il torneo sembra tornare a parlare la sua lingua. Il suo tennis era il riflesso perfetto dello spirito di Wimbledon: essenziale, elegante, quasi privo di attrito. Nessun gesto fuori posto, nessuna energia sprecata. Otto titoli sull'erba londinese e dodici finali raccontano il risultato; lo stile con cui ci è riuscito spiega perché, ancora oggi, Federer sia parte dell'immaginario del torneo quanto il Centre Court. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Roger Federer torna a Wimbledon con il Rolex del record del 2009

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Roger Federer vs Rafael Nadal | Wimbledon 2006 Final | Full Match Replay

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