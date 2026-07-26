Urto con un camion che svolta Muore motociclista di 37 anni

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Montichiari. L’incidente si è verificato quando l’uomo è stato coinvolto in uno scontro con un camion che stava effettuando una svolta. Dopo l’urto, il motociclista è caduto violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

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MONTICHIARI (Brescia) Prima l’urto con un camion, poi una violenta caduta sull’asfalto. Così è morto Marco Zanolini, 37enne di Ghedi, ennesima vittima della strada. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 9, sulla provinciale 37, a Montichiari. Stando alle prime ricostruzioni, il motociclista proveniva da Ghedi quando c’è stato il contatto con un mezzo pesante proveniente da Castenedolo, in procinto di svoltare a sinistra per entrare nell’area dell’aeroporto. La moto avrebbe urtato il camion solo di striscio, ma Zanolini avrebbe poi perso il controllo. L’aiuola spartitraffico, su cui è finito con le ruote, avrebbe fatto da trampolino, sbalzandolo oltre il guardrail, contro la recinzione dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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