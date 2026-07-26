Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex partecipanti a Uomini e Donne, sono al centro dell'attenzione sui social per le loro recenti dichiarazioni sulla vita di coppia. Martina ha parlato di convivenza con Steri e ha menzionato episodi di gelosia, attirando l'interesse dei follower. Le loro parole sono state condivise online, mentre continuano a essere protagonisti di discussioni tra i fan. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi futuri o altre situazioni personali.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne, continuano a far parlare di sé tra social e vita di coppia. Nelle ultime ore, alcune dichiarazioni di lei hanno acceso la curiosità dei fan, soprattutto sul tema della gelosia. Scopriamo nel dettaglio cosa hanno dichiarato e come procede la loro relazione. Gianmarco e Martina: un amore nato tra alti e bassi. La storia tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è iniziata in modo tutt’altro che lineare, ma a distanza di quasi un anno i due appaiono sempre più uniti. Sui social condividono momenti di quotidianità tra video ironici e scatti romantici. Spunta il nome della tronista di U&D che avrebbe scelto Maria De Filippi Il rapporto con i fan sui social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon tra convivenza e gelosia con Gianmarco Steri: le rivelazioni

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Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon verso la convivenza spuntano nuovi indizi

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