L’Unesco ha inserito tra i patrimoni dell’umanità le spiagge dello sbarco del D-Day in Normandia e il monte Olimpo. La decisione riguarda zone storiche e naturali riconosciute come simbolo di eventi e ambienti significativi. La lista include ora queste aree, che vengono protette e conservate come patrimonio universale. La designazione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale dell'organizzazione.

L’Unesco ha scelto i nuovi patrimoni dell’umanità. Le spiagge dello sbarco del D-Day della Seconda guerra mondiale nel nord della Francia e l’iconico Monte Olimpo in Grecia sono stati tra i siti aggiunti domenica alla lista Unesco del Patrimonio Mondiale durante u na riunione del comitato Onu tenutasi in Corea del Sud, nel corso della quale sono state esaminate decine di candidature. Le decisioni dell’Unesco. Il comitato dell’Unesco,, che si riunisce a Busan fino a mercoledì, ha inoltre iscritto nella lista le antiche capitali giapponesi di Asuka e Fujiwara e il ‘Paesaggio migratorio di Boma-Badingilo’ del Sud Sudan, teatro di una delle più grandi migrazioni di mammiferi terrestri al mondo e primo sito del Paese a entrare nella patrimonio dell’umanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Unesco, tra i patrimoni dell’umanità le spiagge del D-Day e il monte Olimpo

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UNESCO Town Everyone Overlooks While Staying at Sunny Beach

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