Un’amica ha chiesto se ho mai provato la cheratina di pecora neozelandese contro il crespo. Ho scoperto un brand per capelli associato a una celebrità, noto per la linea Repair. La casa madre ha confermato che l’ingrediente è cruelty-free, e ho ricevuto questa conferma ufficiale. La produzione del prodotto garantisce che non vengono praticate crudeltà sugli animali durante il processo.

Dalla casa madre confermano la pratica cruelty free dell'ingrediente e tiro un sospiro di sollievo: «La cheratina presente nella nostra linea Repair è 100% cruelty-free. Viene ricavata dalla lana di pecore allevate in Nuova Zelanda, tosate da vive nell'ambito delle normali pratiche di cura necessarie per il loro benessere: le pecore da lana a fibra grossa non perdono naturalmente il velo e devono essere tosate per rimanere in salute durante l'estate. Nessun animale viene danneggiato per ottenerla e né questo ingrediente né il prodotto finito vengono testati sugli animali». L'hanno chiamata RDS (come la radio, facile da ricordare) Bond Technology del brand Typebea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'amica mi dice: «Mai provato la cheratina di pecora neozelandese contro il crespo?». E scopro il brand per capelli di Rita Ora

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