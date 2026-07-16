Cinque marchi di prodotti per capelli coreani offrono formule con cheratina, acido ialuronico e trattamenti specifici per capelli luminosi e sani. Questi brand si distinguono per l'uso di ingredienti mirati e tecnologie avanzate, proponendo maschere riparatrici e sieri per il cuoio capelluto. La loro presenza nel settore beauty si sta rafforzando grazie a queste innovazioni.

L’haircare coreano conquista il mondo beauty con formule innovative, ingredienti mirati e trattamenti avanzati. Dalle maschere riparatrici ai sieri per il cuoio capelluto, ecco cinque brand da conoscere. Moremo è tra i protagonisti dell’haircare coreano grazie a formule ad alte prestazioni e trattamenti concentrati. Le soluzioni proteiche a base d’acqua e i trattamenti riparatori aiutano a restituire morbidezza, luminosità e setosità in pochi minuti. Lilyeve unisce innovazione e funzionalità con Grow Turn Ampoule, un siero leggero arricchito con peptidi, vitamine ed estratti botanici, valorizzato da un pratico applicatore a pennello per un trattamento mirato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri 5 brand haircare coreani innovativi: formule alla cheratina, acido ialuronico e trattamenti mirati per capelli luminosi e sani.

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