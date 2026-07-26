una sera al museo palazzo belgiojoso apre ai curiosi

Venerdì 31 luglio, il Palazzo Belgiojoso a Lecco aprirà eccezionalmente dalle 19 alle 23, in occasione del 30° anniversario dell’Associazione per le cure palliative di Lecco. Per una sera, il museo sarà accessibile al pubblico fuori dagli orari abituali, offrendo un’esperienza di scoperta e immersione. L’evento celebra il traguardo dell’associazione e permette ai visitatori di esplorare il palazzo in un contesto speciale e informale.

Una sera al museo a Lecco. In occasione del 30° anniversario di ACMT, Associazione per le cure palliative di Lecco, venerdì 31 luglio, Palazzo Belgiojoso apre eccezionalmente le proprie porte in un orario in cui il museo è normalmente chiuso, cioè dalle19 alle 23, trasformandosi per una sera in un luogo di esperienza, scoperta e immersione. La mostraTraiettorie di Attimi di Nicola Villa diventa il fulcro di un percorso speciale arricchito da installazioni audiovisive e site specific temporanee progettate appositamente per dialogare con gli spazi del Museo Archeologico e del Museo di Storia naturale. Suoni, luci e videoproiezioni accompagneranno il visitatore lungo un itinerario che metterà in relazione opere contemporanee, reperti archeologici, collezioni naturalistiche e architettura storica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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