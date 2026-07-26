Una ricerca rivela che le donne spendono fino a 5.000 dollari in trattamenti estetici prima del matrimonio. Dopo la cerimonia, molte si chiedono cosa rimanga di loro quando smettono di cercare la perfezione. Il corpo delle future spose appare spesso insoddisfatto, come se avesse delle clip lungo la schiena usate negli atelier per stringere gli abiti da sposa. I trattamenti e le modifiche estetiche sembrano essere parte di un percorso che si conclude con il grande giorno.

Il corpo delle future spose sembra non essere mai quello giusto fino al giorno del matrimonio: è come se lungo la schiena avessero le stesse clip con cui, negli atelier, stringono gli abiti campione. Prima che le possibilità di modificare la silhouette si moltiplicassero, scegliere un modello a trapezio o a sirena sembrava ancora un modo per appartenere al proprio corpo, senza che ogni certezza crollasse davanti a un punto troppo fasciato. Lo sguardo della mia migliore amica scendeva lungo i fianchi e poi risaliva dalle braccia: guardava il suo corpo fin dove poteva, la sua incredulità era bellezza. “Sono io, davvero?”: le erano bastate delle maniche lunghe a luglio, un tessuto leggero e bianchissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Una ricerca ha evidenziato le donne investono fino a 5000 dollari per trattamenti estetici pre-matrimonio. Cosa resta di una sposa quando smette di cercare la versione migliore di sé?

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