Un nuovo spazio verde sarà realizzato nell’agriparco solidale di Monza, promosso dalla Fondazione Tavecchio. Verrà piantumato un’area di circa 2 ettari per contribuire alla riduzione del livello di CO2 in città. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha approvato il progetto “Piazza Verde”, che mira a combattere l’inquinamento attraverso interventi di riqualificazione ambientale. L’obiettivo è creare un’area dedicata alla natura e alla sostenibilità.

L’agriparco solidale “ Accolti e Raccolti ” di Fondazione Tavecchio aiuterà a sostenere l’abbattimento del livello di Co2 in città. Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha accolto il progetto “ Piazza Verde ” di piantumazione di un’area di circa 2.000 metri quadri dell’agriparco solidale di via Papini. Il piano prevede la realizzazione di percorsi didattici e la collocazione di panchine e pannelli sensoriali per persone fragili e con disabilità proprio accanto al centro polifunzionale SaporFare di prossima realizzazione. Per ricevere i 10.000 euro deliberati occorre dimostrare che questo progetto di piantumazione sia sostenuto anche dalla comunità cittadina, attraverso una raccolta fondi di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Una nuova ’Piazza Verde’ all’agriparco solidale di Monza: "Combattiamo l’inquinamento"

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