Una nuova ’Piazza Verde’ all’agriparco solidale di Monza | Combattiamo l’inquinamento

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo spazio verde sarà realizzato nell’agriparco solidale di Monza, promosso dalla Fondazione Tavecchio. Verrà piantumato un’area di circa 2 ettari per contribuire alla riduzione del livello di CO2 in città. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha approvato il progetto “Piazza Verde”, che mira a combattere l’inquinamento attraverso interventi di riqualificazione ambientale. L’obiettivo è creare un’area dedicata alla natura e alla sostenibilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’agriparco solidale “ Accolti e Raccolti ” di Fondazione Tavecchio aiuterà a sostenere l’abbattimento del livello di Co2 in città. Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha accolto il progetto “ Piazza Verde ” di piantumazione di un’area di circa 2.000 metri quadri dell’agriparco solidale di via Papini. Il piano prevede la realizzazione di percorsi didattici e la collocazione di panchine e pannelli sensoriali per persone fragili e con disabilità proprio accanto al centro polifunzionale SaporFare di prossima realizzazione. Per ricevere i 10.000 euro deliberati occorre dimostrare che questo progetto di piantumazione sia sostenuto anche dalla comunità cittadina, attraverso una raccolta fondi di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

una nuova 8217piazza verde8217 all8217agriparco solidale di monza combattiamo l8217inquinamento
© Ilgiorno.it - Una nuova ’Piazza Verde’ all’agriparco solidale di Monza: "Combattiamo l’inquinamento"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scandicci, via al restyling per l'ex scuola Alberti. Nuova piazza, verde e negoziIl consiglio comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex scuola Alberti.

Cavriago, nuova Piazza Zanti: più verde e pedonale dal 2027Dal 2027 al 2029, la riqualificazione di Piazza Zanti a Cavriago prevede una trasformazione in un’area più verde e pedonale.

Temi più discussi: Una nuova piazza verde. Collegherà via Vespucci agli stabilimenti balneari; Una nuova ’Piazza Verde’ all’agriparco solidale di Monza: Combattiamo l’inquinamento; Formia, Festa della Bandiera Blu e apertura della nuova piazza di Santo Janni, nel quartiere di Gianola; Più verde, ombra e spazio allo sport: ecco la nuova piazza Nannotti.

piazza verde una nuova piazza verdeUna nuova ’Piazza Verde’ all’agriparco solidale di Monza: Combattiamo l’inquinamentoL’agriparco solidale Accolti e Raccolti di Fondazione Tavecchio aiuterà a sostenere l’abbattimento del livello di Co2 in città. Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha accolto il progetto ... ilgiorno.it

piazza verde una nuova piazza verdeUna nuova piazza verde. Collegherà via Vespucci agli stabilimenti balneariL’intervento a Marina Centro cancellerà l’area ex Rema, chiusa al pubblico. Rinasce l’ex McDonald’s. In corsa due progetti. Sarà un’offerta di qualità . . msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web