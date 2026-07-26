un fondo comunale per poter agire subito

Notizia in breve

Un fondo comunale di 400 mila euro sarà istituito per coprire i danni causati dalla grandinata del 21 luglio. La somma, destinata a interventi immediati, servirà a finanziare lavori di riparazione e recupero delle aree colpite. La proposta mira a garantire risorse rapide senza dover attendere fondi esterni o procedure lunghe. La decisione sarà discussa nelle prossime riunioni del consiglio comunale.