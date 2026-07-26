Un fondo comunale per poter agire subito
Un fondo comunale di 400 mila euro sarà istituito per coprire i danni causati dalla grandinata del 21 luglio. La somma, destinata a interventi immediati, servirà a finanziare lavori di riparazione e recupero delle aree colpite. La proposta mira a garantire risorse rapide senza dover attendere fondi esterni o procedure lunghe. La decisione sarà discussa nelle prossime riunioni del consiglio comunale.
Un fondo straordinario da 400mila euro per affrontare con risorse comunali le conseguenze della violenta grandinata del 21 luglio. È la proposta che i consiglieri comunali di opposizione Paolo Canducci e Roberto Bovara porteranno all’attenzione del Consiglio di San Benedetto di domani, con l’obiettivo di garantire interventi immediati senza attendere i tempi di eventuali finanziamenti regionali o statali. I due consiglieri precisano di condividere la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità avanzata al Governo e giudicano "positivamente anche le prime iniziative adottate dall’amministrazione, come il coinvolgimento di Start per consentire l’utilizzo gratuito del trasporto pubblico ai cittadini colpiti dall’emergenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Abandonado por ser pobre, salvei um desconhecido e o Sistema me recompensou instantaneamente com 100
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