Ultimo test in Germania per l’Inter | oggi la sfida contro il Karlsruhe prima della partenza per l’Asia

di Francesco Aliperta L’Inter si prepara all’ultimo test nel ritiro in Germania: oggi, alle 16:30, l’amichevole contro il Karlsruhe prima della partenza per l’Asia. L’amichevole disputata mercoledì contro l’Aasen è stata soltanto un antipasto. Oggi, alle 16.30, l’ Inter affronta il Karlsruhe nella seconda e ultima gara del ritiro tedesco, prima di iniziare la tournée asiatica. La sfida si giocherà a Donaueschingen contro una formazione della seconda divisione tedesca. Per Cristian Chivu sarà l’occasione di alzare il livello del confronto e verificare i progressi compiuti durante il lavoro in Germania. Mercoledì i nerazzurri partiranno per Hong Kong, dove affronteranno il Manchester City. 🔗 Leggi su Internews24.com

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