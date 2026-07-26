Ultimo e Haaland insieme in Italia | il retroscena della foto

Notizia in breve

Un calciatore del Manchester City e un altro sportivo sono stati fotografati insieme in Italia, con una maglia speciale e il mare al tramonto sullo sfondo. La foto è stata condivisa su Instagram e ha rapidamente fatto il giro dei social network. La scena mostra i due in piedi, vicini, con l’atmosfera estiva e rilassata. Nessun dettaglio su eventuali incontri ufficiali o motivazioni dietro la foto. La pubblicazione ha attirato numerosi commenti e condivisioni.