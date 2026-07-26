Ultimo e Haaland insieme in Italia | il retroscena della foto
Un calciatore del Manchester City e un altro sportivo sono stati fotografati insieme in Italia, con una maglia speciale e il mare al tramonto sullo sfondo. La foto è stata condivisa su Instagram e ha rapidamente fatto il giro dei social network. La scena mostra i due in piedi, vicini, con l’atmosfera estiva e rilassata. Nessun dettaglio su eventuali incontri ufficiali o motivazioni dietro la foto. La pubblicazione ha attirato numerosi commenti e condivisioni.
. Una maglia speciale, giganti dello sport e il mare al tramonto fanno da cornice a una delle immagini più chiacchierate e condivise del momento. L’estate regala spesso incroci sorprendenti capaci di diventare virali sui social network, come dimostra la recente fotografia condivisa su Instagram dal centravanti del Manchester City, Erling Haaland. All’interno del carosello di immagini pubblicate dall’atleta, spicca uno scatto a bordo di uno yacht insieme a Ultimo, noto cantautore romano il cui nome di battesimo è Niccolò Moriconi. A completare il gruppo figura Sander Berge, centrocampista del Fulham e compagno di squadra di Erling Haaland nella nazionale norvegese, dando vita a un’inedita “strana coppia” estiva che unisce il panorama musicale italiano e lo sport internazionale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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