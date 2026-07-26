Ultimissime Juve LIVE | Liverpool su Conceicao il portiere prima della tournée
Nelle ultime ore, si sono concentrate le notizie sulla Juventus, con particolare attenzione alle possibili trattative di mercato. Il club sta valutando un trasferimento per un attaccante del Liverpool, mentre si discute anche di un portiere da inserire prima della tournée estiva. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato le operazioni, ma le trattative sono in corso. La società ha comunicato di essere impegnata a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2026. Il Liverpool pensa a Conceicao. La posizione della Juve è chiara: il portoghese potrebbe partire solo per questa cifra. Ore 15:20 – Il Liverpool ha messo gli occhi su Conceicao. La posizione della Juve non cambia: servono 50 milioni di euro per strappare il calciatore ai bianconeri Calciomercato Juve, il portiere entro la tournée: Vicario il più facile, Suzuki preferisce il PSG. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Il Liverpool pensa a Conceicao. La posizione della Juve è chiara: il portoghese potrebbe partire solo per questa cifraIl Liverpool sta valutando l'acquisto di Conceicao, attaccante in forza alla Juventus.
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