Ultimissime Juve LIVE | Liverpool su Conceicao il portiere prima della tournée

Notizia in breve

Nelle ultime ore, si sono concentrate le notizie sulla Juventus, con particolare attenzione alle possibili trattative di mercato. Il club sta valutando un trasferimento per un attaccante del Liverpool, mentre si discute anche di un portiere da inserire prima della tournée estiva. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato le operazioni, ma le trattative sono in corso. La società ha comunicato di essere impegnata a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.