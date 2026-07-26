Il Liverpool sta valutando l'acquisto di Conceicao, attaccante in forza alla Juventus. La società bianconera ha fissato il prezzo di partenza a 50 milioni di euro. Finora, la Juventus ha mantenuto questa richiesta come condizione per la cessione. Nessun altro dettaglio sulle trattative è stato reso noto.

di Francesco Spagnolo Il Liverpool ha messo gli occhi su Conceicao. La posizione della Juve non cambia: servono 50 milioni di euro per strappare il calciatore ai bianconeri. Le sirene della Premier League continuano a suonare fortissimo attorno alla Continassa, con i fari del calcio inglese puntati dritti su Conceicao. Il Liverpool ha messo gli occhi sull’esterno portoghese con un interesse che presto, come riportato dai media inglesi, potrebbe diventare concreto.. Al momento la trattativa non si trova ancora in una fase avanzata e non sono state presentate offerte ufficiali sulla scrivania della dirigenza bianconera. Tuttavia, la posizione della società è chiara: il giocatore non è affatto un esubero da smaltire a prezzo di saldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il Liverpool pensa a Conceicao. La posizione della Juve è chiara: il portoghese potrebbe partire solo per questa cifra

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