Ultimissime Juve LIVE | contatti con Stones Kolo Muani spinge per tornare in bianconero

La Juventus ha avviato contatti con il difensore inglese, mentre l’attaccante francese spinge per un ritorno in rosa. Non sono stati resi noti dettagli sui negoziati in corso. La società si mantiene aggiornata sulle possibilità di ingaggio e rinnovo. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora. La situazione rimane in evoluzione senza ulteriori conferme o annunci pubblici.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2026. La Juve accelera per Stones, contatti in corso con il difensore inglese. Gli aggiornamenti. Ore 20:05 – Il nome di Stones continua ad essere nella lista dei bianconeri. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti fra il calciatore e la Juventus Kolo Muani vuole la Juve: il francese ha messo in stand-by tutte le altre offerte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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