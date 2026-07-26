Ultimissime Inter LIVE | rebus sul futuro di Calhanoglu Assalto a Romero e smentite su Perisic

Notizia in breve

Sul fronte mercato, ci sono segnali di un possibile trasferimento di un centrocampista turco, mentre si intensificano le trattative per portare un difensore argentino. Nel frattempo, sono state smentite ufficialmente le voci riguardanti un interesse per un calciatore francese. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni, senza confermare acquisti imminenti. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono annunci ufficiali.