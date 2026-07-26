Ultimissime Inter LIVE | rebus sul futuro di Calhanoglu Assalto a Romero e smentite su Perisic
Sul fronte mercato, ci sono segnali di un possibile trasferimento di un centrocampista turco, mentre si intensificano le trattative per portare un difensore argentino. Nel frattempo, sono state smentite ufficialmente le voci riguardanti un interesse per un calciatore francese. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni, senza confermare acquisti imminenti. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono annunci ufficiali.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 26 LUGLIO L’Inter va all’assalto per Romero: contatti fitti con gli agenti. Intanto si scarta l’idea di un ritorno di Perisic. Il mercato dell’Inter vive un momento importante: assalto a Romero e contatti con gli agenti del giocatore. Intanto Perisic non tornerà in nerazzurro Quale sarà il futuro di Calhanoglu? L’Inter pensa al rinnovo ma Chivu prepara Stankovic come suo erede. 🔗 Leggi su Internews24.com
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