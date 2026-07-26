Ucraina droni contro Kiev | 2 morti e 13 feriti

Due civili sono morti e tredici sono rimasti feriti in Ucraina a causa di attacchi con droni contro la capitale. Tra le vittime ci sono anche una bambina di 9 anni. Il bilancio delle vittime civili e militari continua a salire, con un aumento degli attacchi con droni su entrambi i fronti del conflitto. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Zelensky continua a fare un bilancio negativo in Ucraina, altri droni hanno ucciso due civili, tra cui una bambina di 9 anni La guerra traRussia e Ucrainacontinua a produrre vittime civili e militari, in un contesto in cui gli attacchi con droni si moltiplicano su entrambi i fronti.L’ultimo episodio più grave è avvenuto a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, dove un drone russo ha colpito un supermercato Atb nel quartiere Zaz, uccidendo due persone, tra cui una bambina di 9 anni, e ferendone altre 13. Tra i feriti figura anche un bambino di 10 anni; mentre tre persone sono ricoverate in terapia intensiva. L’impatto ha causato danni anche ad automobili e distributori di carburante nelle aree circostanti, mentre i servizi di emergenza continuano a operare sul posto per valutare l’entità complessiva dei danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Guerra Ucraina, maxi attacco russo su Kiev: almeno 13 morti e 20 feriti

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