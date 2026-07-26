Tutto per la mia Famiglia anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2026 | Orhan resta infermo su una sedie a rotelle
Tra il 27 luglio e il 2 agosto 2026, Orhan Eren rimane su una sedia a rotelle a causa di un incidente. Nel frattempo, Tolga Barç?n mette in atto un piano per eliminare Doruk Atakul, ma le sue azioni si rivelano contro di lui. La storia si sviluppa attraverso eventi che coinvolgono personaggi in situazioni di crisi e tradimenti. Nessuna delle trame si conclude con risoluzioni definitive, lasciando spazio a nuovi sviluppi.
© US Mediaset Nei prossimi episodi di Tutto per la mia Famiglia, un perfido piano di Tolga Barç?n per uccidere Doruk Atakul si ritorce contro il povero Orhan Eren. Dopo essere stato cacciato dal liceo Ataman, Tolga sostituisce una pistola giocattolo, che verrà utilizzata durante la rappresentazione teatrale di Berk, con una vera, per fare in modo che Ömer uccida Doruk “per conto suo”. Messo al corrente del pericolo imminente, Orhan si precipita sul palco, ma si prende il colpo al posto dell’Atakul. Operato d’urgenza, l’Eren sopravvive, ma resta infermo su una sedia a rotelle. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Tutto per la mia famiglia anticipazioni Dal 20 al 24 Luglio, Orhan caccia di casa Sergio, Omer vsalv
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