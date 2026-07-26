Domenica 26 2026 riprenderà la programmazione di Tutto per la mia famiglia, in onda tutti i giorni su Canale 5, la domenica alle 18, dal lunedì al venerdì alle 17.30 e il sabato alle 17,45 con le puntate sempre disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La serie tv, con il titolo di Kardeslerim, è già andata interamente in onda in Turchia tra il 2021 e il 2024 ha 4 stagioni con 132 puntate da 130 minuti circa, qualcuna anche da 150, in Italia è arrivata nel formato da 45 minuti. Prima di scoprire quello che succederà nelle puntate della settimana dal 26 luglio al 1° agosto, vediamo dove eravamo rimasti. L'uscita di Kadir e Melisa è stata un disastro, le differenze sociali ed economiche tra loro sono troppo ampie, con gli amici di lei si è sentito a disagio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto

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Tutto per la mia Famiglia: Omer perdona Suzan! Anticipazioni - 23 Luglio Canale 5

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