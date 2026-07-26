Venerdì 24 luglio, al Newport Folk Festival 2026, l’esibizione annunciata come “Hayley Williams & Friends” ha visto salire sul palco una lunga lista di ospiti insieme alla frontman dei Paramore. Tra gli artisti che hanno affiancato la cantante durante il suo set da headliner al Fort Adams State Park di Newport, nel Rhode Island, figuravano Jack Antonoff, Lucy Dacus e Jenny Lewis. Durante la scaletta di sedici brani proposta al festival -iniziata con la title track del suo album del 2025, Ego Death at a Bachelorette Party, e conclusasi con una cover corale del classico di Bill Withers Lean on Me – Williams ha eseguito I Wanna Get Better... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ospiti di “Hayley Williams & Friends” al Newport Folk Festival 2026

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