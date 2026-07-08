Sono partiti i concerti del Festival Musicale Valenzano Symphony, che quest’anno celebra il suo trentennale. La manifestazione si svolge nel territorio di Subbiano e include un omaggio a Branduardi, con il folk interpretato da Trotta & friends. La rassegna, giunta alla sua terza decade, ha contribuito a diffondere la cultura musicale nella zona. I concerti sono stati inaugurati in una data significativa per la crescita musicale locale.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Partiti i concerti del Festival Musicale Valenzano Symphony, che quest’anno festeggia il trentennale una data importante che ha fatto crescere con la musica la cultura nel territorio di Subbiano. Un festival ospite del neogotico Castello di Valenzano che torna stasera e di nuovo il 22 e 29 lugio, per concludersi il 5 agosto. Il programma del festival abbraccia vari generi musicali per avvicinare sempre più persone al mondo della musica d’autore. Quest’anno dando più spazio al mondo di Oida Orchestra Instabile di Arezzo, e abbinando alla musica la narrazione come nel caso di “Pierino e il Lupo” con la musica di Prokofiev, o “Pinocchio” con musiche di Litvinovsky”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a Branduardi, il folk di Trotta & friends

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