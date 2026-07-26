Turismo e prospettive nell’Empolese Valdelsa Le presenze in aumento rispetto ai dati del 2025

Nella prima metà del 2026, le presenze turistiche nell’Empolese Valdelsa sono cresciute rispetto ai dati previsti per il 2025. Le strutture ricettive registrano un incremento di visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le novità e le attività locali attirano un numero superiore di turisti, portando a un aumento delle prenotazioni e delle presenze nelle attrazioni principali della zona.

Empolese Valdelsa, 26 luglio 2026 – Se il buongiorno si vede dal mattino, la prima metà dell’anno sorride alla voce turismo per l’Empolese Valdelsa. Secondo le prime proiezioni – si tratta di dati della Regione Toscana ai quali rimanda il sindaco delegato al turismo per l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Daniele Vanni – questa zona registra un parziale fra +3 e +4 per cento di presenze rispetto al già buono 2025. In aumento gli ospiti stranieri, in leggero calo quelli italiani. Però, questo è un calcolo molto di massima, perché ad esempio a Montespertoli le ‘Veglie’ serali nelle fattorie segnano grandi numeri di persone del posto o delle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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