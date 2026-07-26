Trump annuncia | È mia intenzione candidarmi alle presidenziali 2028

Un politico ha annunciato pubblicamente la volontà di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2028, mostrando un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, senza specificare una data precisa per la candidatura. La notizia riguarda un possibile secondo mandato dopo quello attuale, senza ulteriori dettagli su tempistiche o strategie di campagna.

NEW YORK – Tira fuori improvvisamente il cappellino rosso con la scritta ‘Trump 2028’ ed esprime l’intenzione di voler correre per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è alle battute finali del suo discorso (durato circa un’ora) alla cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca quando lancia una provocazione ai media: “Sono lieto di annunciare la mia intenzione di candidarmi come presidente degli Stati Uniti”. Poi indossa il cappellino. “Dovrebbe essere facile – ha aggiunto – Ormai sono diventato molto bravo a candidarmi alla presidenza”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Temi più discussi: Trump e l'annuncio (a sorpresa) con il cappellino rosso, la provocazione del presidente; Trump alla cena dei corrispondenti, tra battute e insulti. Poi indossa il cappellino rosso e dice: È mia intenzione candidarmi per un terzo mandato; Trump annuncia la ricandidatura (vietata dalla Costituzione): La terza volta sarà meglio. E gela i giornalisti presenti; Trump un po' scherza un po' no: Mi ricandido nel 2028. Poi attacca tutti: I giornalisti ossessionati da me.

Sono lieto di annunciare la mia intenzione di candidarmi per un quarto mandato da presidente degli Stati Uniti. Lo farò. Farò un annuncio ufficiale. Anzi, credo di averlo già fatto x.com

Trump annuncia la ricandidatura (vietata dalla Costituzione): La terza volta sarà meglio. E gela i giornalisti presentiTira fuori all’improvviso un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e annuncia: È questa la mia intenzione. La mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. ilfattoquotidiano.it

Trump alla cena dei corrispondenti, tra battute e insulti. Poi indossa il cappellino rosso e dice: È mia intenzione candidarmi per un terzo mandatoCome per la mia presidenza, la seconda volta è sempre meglio. E la terza sarà ancora meglio ... Sto solo scherzando, ha aggiunto Trump. Con tutta probabilità si trattava di uno scherzo (è proibito ... corriere.it