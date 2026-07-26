truffa coppia di anziani arrestato dalla polizia mentre sta scappando

Notizia in breve

Una coppia di anziani è stata vittima di una truffa. Un uomo, arrivato dalla Sicilia, ha distratto il marito novantenne con una scusa e ha tentato di truffare l’anziana. La polizia ha arrestato il sospettato mentre cercava di fuggire. Si ipotizza che fosse aiutato da un complice. L'episodio si è verificato in una zona residenziale e l’uomo è stato fermato poco dopo. La vittima non ha subito danni fisici.