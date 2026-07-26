Truffa coppia di anziani Arrestato dalla polizia mentre sta scappando

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia di anziani è stata vittima di una truffa. Un uomo, arrivato dalla Sicilia, ha distratto il marito novantenne con una scusa e ha tentato di truffare l’anziana. La polizia ha arrestato il sospettato mentre cercava di fuggire. Si ipotizza che fosse aiutato da un complice. L'episodio si è verificato in una zona residenziale e l’uomo è stato fermato poco dopo. La vittima non ha subito danni fisici.

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E’ arrivato dalla Sicilia per truffare un’ anziana dopo aver distratto il marito novantenne con una scusa. Probabilmente aiutato nell’impresa da qualche complice. E’ stato arrestato e dovrà rispondere del reato di truffa aggravata in concorso con ignoti ai danni di persona in condizioni di minorata difesa Marco Manuli, 25 anni di Taormina. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dal personale della squadra mobile della Questura spezzina. I poliziotti erano stati allertati dalla chiamata alla centrale operativa della Questura effettuata dall’anziano che non riusciva a trovare la caserma dei carabinieri dove era stato indirizzato telefonicamente da falsi appartenenti all’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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