Truffa coppia di anziani Arrestato dalla polizia mentre sta scappando
Una coppia di anziani è stata vittima di una truffa. Un uomo, arrivato dalla Sicilia, ha distratto il marito novantenne con una scusa e ha tentato di truffare l’anziana. La polizia ha arrestato il sospettato mentre cercava di fuggire. Si ipotizza che fosse aiutato da un complice. L'episodio si è verificato in una zona residenziale e l’uomo è stato fermato poco dopo. La vittima non ha subito danni fisici.
E’ arrivato dalla Sicilia per truffare un’ anziana dopo aver distratto il marito novantenne con una scusa. Probabilmente aiutato nell’impresa da qualche complice. E’ stato arrestato e dovrà rispondere del reato di truffa aggravata in concorso con ignoti ai danni di persona in condizioni di minorata difesa Marco Manuli, 25 anni di Taormina. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dal personale della squadra mobile della Questura spezzina. I poliziotti erano stati allertati dalla chiamata alla centrale operativa della Questura effettuata dall’anziano che non riusciva a trovare la caserma dei carabinieri dove era stato indirizzato telefonicamente da falsi appartenenti all’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Teramo | Finti carabinieri truffano coppia di anziani: la polizia recupera soldi e gioielli
Notizie e thread social correlati
Viareggio, truffa del finto carabiniere: cerca di raggirare coppia di anziani, arrestato 40enneUn uomo di 40 anni è stato arrestato a Viareggio per aver tentato di truffare una coppia di anziani fingendosi un carabiniere.
Sventata truffa in casa di anziani. Due uomini arrestati dalla PoliziaDue uomini di 37 e 56 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentata truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani in provincia di...
Temi più discussi: Coppia di anziani sventa la truffa e fa arrestare il falso carabiniere; Raggira una coppia di anziani, ragazzo arrestato alla Spezia; Truffa del finto carabiniere a una coppia di anziani: decisivo il DNA sul cappello perso durante la fuga; Coppia di anziani sventa la truffa del falso carabiniere.
Truffa coppia di anziani. Arrestato dalla polizia mentre sta scappandoCon la scusa del falso carabiniere si è fatto consegnare 20mila euro in preziosi. Poco distante dall’appartamento è stato trovato dagli agenti della Mobile . lanazione.it
FINTI CARABINIERI IN AZIONE, DUE ARRESTI A FORTE DEI MARMI Un uomo e una donna hanno tentato di truffare una coppia di anziani a Forte dei Marmi spacciandosi per carabinieri. Al telefono hanno raccontato che la targa dell’auto della vittima facebook
Truffa del finto carabiniere a una coppia di anziani: decisivo il DNA sul cappello perso durante la fuga ift.tt/rTNpSl8 ift.tt/CktSVjg x.com
Raggira una coppia di anziani, ragazzo arrestato alla SpeziaLa Polizia della Spezia ha arrestato un giovane uomo in flagranza del reato di truffa aggravata in concorso con ignoti ai danni di una persona in condizioni di minorata difesa. L'uomo è stato individu ... rainews.it