Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A, con un'ipotesi di trasferimento in una delle tre squadre interessate. L'attaccante esterno, che ha disputato due stagioni segnate da infortuni, cerca più spazio e continuità per rilanciare la propria carriera. La trattativa è in fase di definizione, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sui club coinvolti o le modalità del trasferimento.

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere di nuovo in Serie A con l’attaccante esterno che è alla ricerca di continuità e spazio per cercare di rilanciare la propria carriera dopo due stagioni complicate. Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, esisterebbero tre opzioni in Serie A per il suo destino anche se, per il momento, non ci sarebbero ancora trattative concrete. Il Bologna lo ha messo nel mirino da tempo, ma l’affare potrebbe andare in porto solamente nel caso in cui i rossoblu dovessero cedere uno degli esterni offensivi a disposizione di Tedesco come Rowe o Cambiaghi. Chiesa potrebbe diventare un’idea di mercato dell’Atalanta per la fine di agosto con Sarri che è alla ricerca di due esterni offensivi per la stagione che sta per cominciare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tripla opzione per Chiesa in Serie A, il ritorno è sempre più vicino | CM

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